Колеса для грузовиков, кровати в госпиталь, посылки: Нижнекамск направил на СВО гумпомощь

Сегодня из Нижнекамска в зону спецоперации отправили очередной гуманитарный груз. Собирали его жители со всего района. Активное участие приняли общественные организации «Союз добровольцев Донбасса», «Боевое братство», волонтеры, а «Газель» для перевозки предоставил депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

Активисты отправили шесть огромных покрышек для грузовиков. Без колес на фронте никак, а при такой экстремальной езде в негодность резина приходит быстро. Но колеса — это только часть большой партии. Основная часть гуманитарного груза — это именные посылки. Также были отправлены кровати для госпиталей и маскировочные сети для техники.

«Дорога, конечно, тяжелая, местами даже опасная. Но волонтеров это не останавливает. Своих не бросаем», — говорит представитель «Союза добровольцев Донбасса» Олег Есипов.

«Ребята всегда рады, когда мы приезжаем. Когда приходит помощь, тем более с Родины именные посылки. Очень ждут. Стараемся отработать все заявки», — добавил Олег Есипов.

Сегодня «Газель» загружают по максимуму. Такое количество груза отправить очень непросто. Поэтому ребята за помощью обратились к депутату Госдумы.

«Мы обратились к Айдару Метшину, он выделил две „Газели“. Совместными усилиями все получилось», — рассказал Есипов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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