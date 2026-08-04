«Спасибо человеку в шортах»: врач на отдыхе в Геленджике помогал спасать раненых

Благородный поступок врача-анестезиолога из Ростова-на-Дону, который на отдыхе в Геленджике помогал людям, пострадавшим от удара вражеского БПЛА, прокомментировала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

«Мужчина в шортах и шлепках на фото – врач-анестезиолог Александр Александрович. Он вчера отдыхал на пляже в Архипо-Осиповке, куда прилетел БПЛА. Не прошло и двух минут после взрыва, а Александр Александрович уже примчался оказывать помощь. Потом вместе со скорыми уехал в сельскую больницу, где продолжил заниматься своей работой – спасать раненых людей. Спасибо этому человеку в шлепках и шортах», – написала Ахмедова в МАКС, опубликовав фото врача.

По информации замглавы Геленджика Янины Скориковой, Александр Александрович работает в Ростове-на-Дону в частной клинике «Сокол».

Напомним, трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка, входящем в город-курорт Геленджик Краснодарского края. Сперва сообщалось о гибели шестерых человек, затем количество погибших увеличилось до семи. Число пострадавших увеличилось с 47 до 58. В результате удара ВСУ погибли четверо детей.