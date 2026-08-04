Четверо детей погибли из-за удара вражеского БПЛА по Геленджику

Число детей, погибших в результате удара вражеского беспилотника по Геленджику, увеличилось до четырех. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются – там осколочные ранения», – цитирует детского омбудсмена России ТАСС.

Напомним, трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка, входящем в город-курорт Геленджик Краснодарского края. Сперва сообщалось о гибели шестерых человек, затем количество погибших увеличилось до семи. Число пострадавших увеличилось с 47 до 58.