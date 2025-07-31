«Спасибо, брат»: история волонтера СВО, потерявшей родного человека в Чечне

В селе Зай-Каратай Лениногорского района почти год работает филиал волонтерского движения «С любовью и молитвами». Каждый день местные жительницы приходят в сельский клуб, как на работу – плести маскировочные сети, шить простыни и собирать душистые фитосборы.

«Я плакала, когда в 2022 году увидела в обратной связи видеоролик, который сняли бойцы на передовой. В нем солдат держал в руках две подушки, прижимал их к груди и благодарил волонтеров из Лениногорска за гуманитарный груз. Почему слезы лились из моих глаз? Да потому что эти подушки я изготовила собственными руками. Как же мне было приятно, что мой труд был не напрасным», – рассказывает одна из участниц группы.

Сегодня женщины закончили плести 44-ю сеть. Камуфляжное полотно сняли с деревянного каркаса, свернули в плотный рулон, прикрепили этикетку с надписью «С любовью и молитвами», связали тканью. Затем встали рядом и прочитали молитву – по традиции, перед каждой отправкой. Молятся на татарском, но даже те, кто не понимает языка, чувствуют главное: это молитва за тех, кто сегодня защищает мирную жизнь, за солдат, за наших детей, матерей, сестер.

«Спасибо вам, родные наши, возвращайтесь со щитом, но не на щите», – говорят волонтеры.

Руководитель местной группы Зиля Шигапова вспоминает, как осенью прошлого года они обратились к главе сельского поселения Миляуше Идиятовой – и разместились в холле клуба. Там установили большой деревянный каркас, на который крепят основу из лески. В ячейки вплетают нарезанные тканевые ленты – насечки создают эффект травы.

«Работаем шустро. Одну сеть изготавливаем за 3–4 дня. А ведь сейчас – страда, урожай, заготовки. У каждой – огороды, куры, коровы, дом, семья. Но мы все успеваем», – улыбается Зиля.

Зиля не только плетет сети. Она шьет простыни, салфетки, собирает чай для раненых и бойцов на передовой.

«Все бабушкины сундуки уже опустели – столько тканей нам принесли сельчане! Все перестирываю, глажу, шью», – отметила она.

Сколько изделий она сшила и отправила в госпитали Донецка и Луганска – не считает.

«Не до того. Нужно успеть до следующей отправки», – добавила Зиля.

Фиточай – отдельная гордость. В коробках – пахнущая луговая смесь: смородина, клубника, вишня, крыжовник, мята, зверобой, душица, клевер, мелисса, иван-чай.

«Некоторые солдаты носят наши пакетики в кармане как талисман. Говорят, они пахнут мамой», – говорит Зиля, аккуратно укладывая траву в фильтр-пакет.

Жители села несут в клуб сладости, чай, консервы, варенье. Все отвозится в штаб в Лениногорск на улице Промышленная, 9. Здесь – настоящий живой конвейер: волонтеры передают тюки, коробки, узлы из рук в руки – в машину, которая едет к бойцам. Иногда сами военнослужащие приходят в штаб за посылками.

«Отпускникам обязательно вручаем чак-чак, баурсак, токмач. Увидеть бойца, сказать спасибо, услышать в ответ "и вам спасибо" – дорогого стоит», – признается координатор движения Эльмира Уламасова.

Скоро на передовую отправится и мотоцикл, пожертвованный жительницей соседнего села. «Мы с мужем его забрали, ребята подремонтировали – скоро будет на службе у наших», – говорит Зиля.

20 ноября Зиле Шигаповой исполнится 64 года. Поздравлять ее будут родные – супруг, с которым они вместе более 40 лет, дети, внуки, и большая волонтерская семья. Именно семья – потому что за годы труда плечом к плечу они стали друг другу родными.

«Я молюсь за каждого бойца, который сейчас на фронте. Сердечной болью отзывается гибель каждого. В клубе на стенде висят фотографии погибших – и из Великой Отечественной, и из Чечни, и из Афганистана. Там и мой братик – 19-летний Ринат Саетгараев, погибший в Чечне. Спасибо тебе, брат, за тот толчок, который помогает мне помогать. Всем бойцам я желаю одного – вернитесь живыми и невредимыми!» – говорит Зиля.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.