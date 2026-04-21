Спасатели продолжают поиски второго рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

Спасатели продолжают искать второго рыбака, пропавшего на реке Ик.

Напомним, что двое мужчин пропали в пятницу, 17 апреля, во время рыбалки на реке Ик в Мензелинском районе Татарстана. В процессе поисков возле села Дусай-Кичу спасатели нашли тело одного из рыбаков.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в настоящее время водолазы обследовали более 64 тыс. квадратных метров дна реки, а спасатели на моторной лодке осмотрели более 215 000 кв.м. акватории. Кроме того, было проведено эхолотирование акватории. За все время поисков были обнаружены лишь личные вещи пропавшего – весло, куртка, перчатка и тапок.

«‎Просим всех, кто располагает какой‑либо информацией, сообщать по номеру 112», – призвали в МЧС.