В реке Ик в Татарстане спасатели нашли тело погибшего рыбака

Одного из двоих пропавших на рыбалке в Татарстане мужчин нашли погибшим. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Двое мужчин пропали в пятницу 17 апреля во время рыбалки на реке Ик в Мензелинском районе Татарстана. В процессе поисков возле села Дусай-Кичу спасатели ЗПСО №6 обнаружили лодку пропавших рыбаков. Затем на расстоянии 800 метров от берега на глубине в один метр водолазы нашли тело 37-летнего мужчины.

Как подчеркнули в МЧС, спасательного жилета на нем не было. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Второго рыбака – 39-летнего мужчину – пока не нашли. На сегодня поиски завершены из-за наступления темноты. Завтра поисковые работы возобновятся

В МЧС предупреждают – ситуация на водоемах республики сейчас сложная – где-то идет редкий ледоход, паводочная волна несет коряги, бревна и другой мусор. Температура воды все еще почти не отличается от зимней. В такой ситуации очень высок риск столкновения в воде с опасными предметами, падения за борт и гибели от переохлаждения.