В Татарстане ищут двух рыбаков, пропавших на реке Ик

Двоих мужчин, пропавших на реке Ик, ищут в Мензелинском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчины отправились на рыбалку на резиновой лодке со стеклопластиковым дном, вчера поступило сообщение об их пропаже. Спасатели обследовали 30 километров береговой линии. Сегодня поиски возобновились.

«Если вы видели похожую лодку в этом районе, немедленно сообщите по телефону 112. Любая информация может оказаться важной!», – говорится в сообщении ведомства.