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Спасать пострадавшего при взрыве в Нижнекамск прилетели врачи РКБ
На помощь нижнекамским медикам на вертолете прилетели коллеги из Казани. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.
Два специалиста из Республиканской клинической больницы Татарстана уже приземлились в Нижнекамске и прибыли в центральную районную многопрофильную больницу.
Врачам предстоит помочь молодому мужчине, который получил серьезные ожоги тела. В настоящее время он находится в сознании и в тяжелом состоянии. О его состоянии ранее сообщал «Татар-информ».
Напомним, что сегодня рано утром в жилом доме на проспекте Вахитова рванул газ и начался сильный пожар. В результате инцидента пострадали два человека, один госпитализирован.
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