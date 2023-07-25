Спасать пострадавшего при взрыве в Нижнекамск прилетели врачи РКБ

На помощь нижнекамским медикам на вертолете прилетели коллеги из Казани. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Два специалиста из Республиканской клинической больницы Татарстана уже приземлились в Нижнекамске и прибыли в центральную районную многопрофильную больницу.

Врачам предстоит помочь молодому мужчине, который получил серьезные ожоги тела. В настоящее время он находится в сознании и в тяжелом состоянии. О его состоянии ранее сообщал «Татар-информ».

Напомним, что сегодня рано утром в жилом доме на проспекте Вахитова рванул газ и начался сильный пожар. В результате инцидента пострадали два человека, один госпитализирован.