Спас товарищей в бою: татарстанец награжден медалями на передовой

Военнослужащий с позывным Хиф родом из небольшого села Нижнее Бишево в Заинском районе Татарстана. Он попал в ряды действующей армии в ходе частичной мобилизации.

Татарстанец служил на разных участках фронта, но особенно проявил себя на Бердянском направлении. В тяжелом бою он не только выполнил поставленную задачу, но и спас жизни боевых товарищей, за что и был награжден медалью Жукова.

За мужество и самоотверженность Хиф также удостоен медалей «За службу в военной разведке» и «За отвагу».

В одном из боев татарстанец получил ранение, сейчас он проходит курс реабилитации в госпиталях. Несмотря на это, Хиф продолжает поддерживать связь с боевыми товарищами, которые остаются на передовой.

Когда появилась возможность ненадолго вернуться домой, Хиф первым делом отправился в местный Дом культуры, где женщины села, включая его маму Розу, ежедневно плетут маскировочные сети. Он лично поблагодарил их за самоотверженный труд, отметив, что такие сети – незаменимый элемент защиты на передовой.

«Маскировочные сетки крайне необходимы нам на СВО. Из Заинского района приходит много помощи: именные посылки, теплые вещи, продукты. Я очень благодарен своим землякам за их поддержку», – подчеркнул Хиф.

Особую благодарность Хиф выражает своим друзьям, которые всегда были рядом. Среди них – Дильшат Нурумбетов из соседней деревни Дурт-Мунча, с которым они дружат с детства. Также он отмечает поддержку Радика Мирсаетова и Ильдара Насибуллина. Радик даже приезжал к нему в госпиталь, находящийся в Великой Шишовке на Донецком направлении, чтобы поддержать друга в трудный момент.

«Настоящие друзья бывают, – уверен Хиф. – Они заботятся о тебе, когда тебе больше всего нужна помощь».

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой.