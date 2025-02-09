«Спас товарищей из окружения»: боец из РТ награжден медалями на СВО

Татарстанец Артем Сулагаев служит в зоне СВО с февраля 2022 года. Он командир минометной батареи.

За захват техники ВСУ Сулагаева награждили медалью Суворова, за спасение товарищей из окружения – медалью «За спасение погибавших». Он без потерь вывел всех бойцов из окружения.

Даже после того, как выбрался из окружения, он под впечатлением повторял: «Я всех вывел», «Я всех вывел»... «Они были в окружении, был риск попасть в плен, – с волнением рассказала мама военнослужащего Раиса Хуснутдинова. – Мой сын-командир спас более 20 товарищей!»

Сегодня мама Артема работает директором Арского дома для престарелых и инвалидов. Она рассказала о сыне.

«Артем был беспроблемным ребенком, – говорит женщина. – Любил футбол и компьютеры. Учился в кадетском классе. У нас открыли филиал Рязанского государственного радиотехнического университета. «Может, поступишь, не придется далеко уезжать?» – спросила я у сына. «Нет, мама, я поступлю в Казанское артиллерийское училище», – ответил он».

Почему парень выбрал военное училище? Возможно, сказались учеба в кадетском классе и жизнь в военном городке. И его мама так считает. В итоге он поступил в это училище, но через три года училище закрыли, и он продолжил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

«Он у нас настоящий патриот, – говорит Раиса-ханум. – Так, однажды он приехал на каникулы, тогда учился в Казанском артиллерийском училище. Идем по городу Знаменску. «Мама, я сейчас приду», – сказал Артем и перешел дорогу. Смотрю, сорвался российский флаг, люди проходят мимо, никто не обращает внимания. Артем поднял флаг и установил на место. Когда он уехал учиться в Санкт-Петербург, он увидел в музее кусочек блокадного хлеба весом 125 граммов и под впечатлением позвонил мне: «Мама, я видел кусочек блокадного хлеба». Я тоже была очень тронута...»

После окончания военной академии Артем попал в Хабаровск. Летом в Хабаровском крае произошло страшное наводнение. «Артем всегда оказывается в эпицентре таких событий», – говорит его мать.

В Хабаровске он жил с семьей. В 19 лет, когда учился в Казани, женился на татарской девушке Эвелине. Сегодня у них двое детей: дочери Аделе 13 лет, сыну Камилю – 9. Из Хабаровска Артема перевели в Чечню. Там во время нападения на военную часть он попал под обстрел.

«Рано утром невестка позвонила в слезах. «Был обстрел, мы сидели в подвале, Артем был на посту, я не знаю, где он», – сказала она. Слава Богу, Артем не пострадал, он как раз ушел с поста. Потом их перевели в Смоленск».

С начала спецоперации он уехал на передовую. 15 сентября 2023 года получил ранение от взрыва мины, ранило руку, ему сделали операцию на пальце.

После госпиталя он вернулся к своим товарищам. «Если не он, то кто? Надо довести дело до конца!» Он знает, чего хочет, – говорит мама бойца. – Он никогда не жалуется. Всегда говорит, что у него все хорошо. Я всегда говорю ему: «Сынок, относись к своим товарищам с уважением, никого не обижай». Хотя ему и говорить не нужно. Он такой...»

Семья Артема живет в двухэтажном доме под Казанью. Они купили дом по военной ипотеке.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Румии Надршиной