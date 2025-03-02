Спас товарища: участник СВО из Арска награжден орденом Мужества и медалью Суворова

Артем Осин с микрофоном, Александр Белов – в синей форме

Фото предоставлено Румией Надршиной

Кавалер ордена Мужества, обладатель медали Суворова Артем Осин – выпускник Арской школы №1 имени В. Ф. Ежкова. В рамках Года защитника Отечества в образовательном учреждении состоялась встреча школьников с героями нашего времени. Одним из них стал участник специальной военной операции Артем Осин.

– Артем, есть ли у вас талисман, который поддерживал вас на фронте?

– Да, бублик. Мне его подарила дочь. Я хранил его. После ранения с меня сняли всю одежду. Вместе с документами, военным билетом сохранился и талисман. На малую родину вернулся с талисманом. Правда, он был потрепанный, но со мной. Знаете, в госпитале я читал много писем. Письма приходят с разных уголков страны. Порой самые простые, обыкновенные слова придавали тепло, уверенность.

Фото предоставлено Румией Надршиной

– Есть ли у вас такие навыки, полученные в школе, которые помогли вам в бою?

– Учились мы в веселые 90-е, и навыков, предоставленных нам на улице, было больше чем предостаточно. То есть мы не были телефонными и компьютерными. Наше детство проходило на улице, также были, разумеется, спортзалы. Они нас закалили. А что касается школы, наука не может быть лишней.

– За что вас наградили боевыми наградами?

– За добросовестное исполнение воинских обязанностей. Во время минометного обстрела получил ранение, контузию. Когда пришел в себя, не знаю, час прошло или два, услышал стон товарища. У него было ранение ключицы, ноги. Рации не было. Я ползком тащил его 3,5 километра… С помощью других сослуживцев мы вышли к своим. Так я спас Сергея от смерти. За это наградили. Мы выполнили свой долг.

Фото предоставлено Румией Надршиной

Еще один выпускник 1975 года этой школы – главный эпидемиолог космодрома «Байконур», военный врач, подполковник в отставке Александр Белов.

– Александр Николаевич, как вы решили стать военным врачом?

– После окончания школы сдал вступительные экзамены для поступления в институт, но не прошел через конкурс. Не хотел зря терять год, поэтому окончил профессиональное училище. Потом армия. Я проходил службу в трех городах – Киеве, Чернигове, Конотопе. Во время очередного дежурства в Конотопе меня пригласил дежурный врач части Алиев. Мы вместе пили чай. Тогда он и спросил меня, планирую ли я продолжить учебу. Я ответил, что еще не думал об этом. «Ты бы хотел стать медиком?» – поинтересовался он. Такого желания у меня не было. Он начал рассказывать мне о жизни медиков. После разговора с ним я написал маме письмо с просьбой отправить школьные учебники. Она отправила. После армии поступил в Казанский медицинский институт. Работу свою любил.

Фото предоставлено Румией Надршиной

Военный врач Александр Белов рассказал школьникам о дважды Герое Советского Союза, летчике-космонавте Алексее Леонове – первом человеке в мире, вышедшем в открытый космос, и Николае Гастелло, направившем горящий самолет на вражескую технику и посмертно удостоенном звания Героя Советского Союза.

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