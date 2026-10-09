Спас больше 10 тысяч бойцов: хирург из Татарстана удостоен звания Героя России

Александр Потанин оставил привычную жизнь врача и отправился оперировать раненых на фронт. Сложнейшие операции, самые современные технологии, тысячи спасенных жизней – все это он. Президент РФ присвоил ему высшую награду страны. Посмертно.





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20-й Герой России из Татарстана

Лейтенант медицинской службы, хирург Александр Потанин стал 20-м уроженцем Татарстана, удостоенным звания Героя России за выполнение задач во время специальной военной операции. Звание было присвоено медику посмертно Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 24 августа этого года.

Накануне в Доме Правительства РТ Золотую Звезду Героя семье военнослужащего вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В церемонии также принял участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семье Потаниных. Рустам Минниханов назвал Александра Потанина истинным патриотом страны и настоящим примером для подрастающего поколения. Благодаря его профессионализму были спасены жизни многих военнослужащих.

Получивший высшую награду страны хирург был ранее удостоен ордена Пирогова. Он имел знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За спасение погибавших», «За храбрость» ІІ степени, «Участнику специальной военной операции».

«Татар-информ» поговорил с родителями героя о его пути в медицине и о тех немногочисленных подробностях будней на передовой, которыми сын с ними делился.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Объяснил, что не может отсиживаться»

Александр родился 19 марта 1973 года. В интервью «Грозный-информ» он рассказывал, что впервые попал в операционную в возрасте пяти лет – это было на работе у отца, который тоже был хирургом.

«Уже с восьмого класса школы он работал в онкодиспансере санитаром. Был медбратом, а после окончания Казанского медицинского института пришел работать хирургом в отделение онкопатологии легких, средостения и плевры», – рассказал «Татар-информу» отец героя, заслуженный врач России и Татарстана Владимир Потанин.

Владимир Петрович отметил, что сын отличался большой ответственностью и уверенно держался в операционной. Александр был очень активным специалистом и быстро осваивал тонкости хирургии. Александр защитил степень кандидата медицинских наук. Основал и руководил частной клиникой в Казани, затем медсанчастью Газпрома в Сургуте. Там его и застала новость о начале специальной военной операции.

«Он сразу захотел отправиться на передовую. Объяснил, что это его долг, что не может отсиживаться, а должен помогать нашим раненым. Если бы я был помладше, я бы ушел вместе с ним», – сказал Владимир Потанин.

Мама хирурга Людмила Потанина просила сына этого не делать, но он ответил, что хочет испытать себя в условиях военно-полевой хирургии.

«Все лето 2022 года я убеждала. Он потерпел несколько месяцев и в ноябре принял окончательное решение. Пришлось смириться с этим. Все-таки он зрелый мужчина и опытный профессионал», – рассказывает Людмила Александровна.

Фото: t.me/medsluzba_speznaz_akhmat/2918

Месяцы в подземном госпитале

В ноябре 2022 года Александр Потанин подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Он руководил госпиталем в Светлодарске Донецкой области, потом руководил сразу двумя госпиталями. Хирург оперировал раненых бойцов, обеспечивал эвакуацию раненых из районов боевых действий.

«Когда мы завозим к себе тяжелораненых и позже живыми снимаем их с операционного стола – это чудо и главное, что вдохновляет», – рассказывал Потанин в интервью «Грозный-информ».

Несколько тяжелых месяцев Александр, у которого был позывной Кадуцей, вместе с командой провели в подземельях Артемовска. Именно там был организован военный госпиталь. Передохнуть получалось редко, медики работали на пределе возможностей.

«Мы постоянно с ним были на связи. Первое время он консультировался со мной по поводу тех или иных ранений. Снимал на видео и присылал мне сложнейшие операции. Лица собирал, и живот, и сердце, и грудь, и конечности, освоил сосудистую хирургию, травматологию. И от смерти, и от инвалидности спасали», – рассказал отец военного хирурга.

Сам Александр, по словам его близких, никогда не жалел о выбранном пути. Он был благодарен коллегам, которые многое ему дали. С помощью этих навыков он ставил на ноги бойцов с тяжелыми ранениями. В госпитале под руководством Потанина была очень низкая смертность.

«Бойцы, которые потом поправлялись, присылали ему письма, посылки. Нам присылали благодарности», – рассказал Владимир Потанин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Внедрял самые передовые методы в боевых условиях

В 2023 году Александр подписал контракт с Министерством обороны РФ. Вся его медицинская группа вошла в состав батальона «Ахмат».

«Знаем, что волонтеры очень к нему прониклись. Он в госпитале внедрил малоинвазивные методы обследования и лечения и современные шовные материалы. Делал сложнейшие операции на открытом сердце», – отметила Людмила Потанина.

Обычно фронтовому медику не приходилось брать в руки оружие. Но однажды, в октябре 2025 года, во время транспортировки раненых в полевой медицинский госпиталь Кадуцей лично уничтожил два БПЛА, атаковавших медицинскую группу.

Александр периодически приезжал в отпуск. По словам отца, отношение к работе в экстремальных условиях у него не поменялось, глаза горели так же ярко. Негативные истории сын домой не привозил, рассказал лишь о контузии. В основном он хвалил свой коллектив и сильных духом пациентов.

В свободное время, которого было не так много в прифронтовом госпитале, Александр занимался своей докторской диссертацией. Материал был огромный: в работе врач планировал использовать опыт 3-5 тысяч проведенных им операций. Всего, по словам родителей хирурга, он спас не менее 10 тысяч бойцов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Поразил не снаряд – не выдержало сердце

Дописать докторскую диссертацию Александру было не суждено. 6 марта этого года он скончался. Не от вражеского снаряда, которого, по словам близких, он уже не боялся, проработав несколько лет в паре километров от передовой. Его сразил сердечный приступ. Организм не выдержал огромных нагрузок.

«Тогда началась агрессия против Ирана, закрыли все аэропорты, и он задержался в гостинице в Краснодаре. Там случился сердечный приступ. Никого не было рядом, помочь никто не смог», – объяснили родители Александра.

Прах Александра Потанина разделили. Одну часть захоронили в Казани, вторую – в мемориальном комплексе в Краснодарском крае. Сослуживцы регулярно приезжают туда, чтобы отдать дань памяти легендарному хирургу. Владимир и Людмила Потанины тоже собираются в скором времени туда поехать.

После того как Раис Татарстана вручил родителям Золотую Звезду сына, Айрат Фаррахов – ректор Казанского ГМУ – в соцсетях отметил: в стенах Alma mater увековечат память героического выпускника. Его имя будет жить в сердцах и в истории.