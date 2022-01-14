Создатель «Кул-Шариф» о будущей Соборной мечети: Выбор правого берега Казанки удачен

Заслуженный архитектор Татарстана, лауреат Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая Айвар Саттаров считает, что будущая Соборная мечеть естественно и гармонично впишется в структуру города. Своим мнением автор проекта мечети «Кул-Шариф» поделился с ИА «Татар-информ».

«Выбор на правом берегу Казанки очень удачен в том плане, что мечеть будет прекрасно восприниматься в панораме реки, обозреваться со всех мостов — через Кировскую дамбу, мост Миллениум — в совокупности с рекой, которая является важной градостроительной доминантой», — поделился признанный специалист в области мечетей.

Архитектор считает необычным то, что со времен Казанского ханства в России нет ни одной мечети на берегу реки.

«Вся ее прелесть в том, что она будет отражаться в воде. И днем будет глядеть на эту воду, любоваться собой, и ночью вся в огнях отражаться. На мой взгляд, это должно быть очень красиво», — отметил специалист.

Айвар Саттаров напомнил, что и ранее выступал за строительство Соборной мечети на правом берегу.

«Я уже неоднократно говорил, что строительство Соборной мечети напротив Казанского Кремля — это правильно. Во-первых, это будет символизировать новую Казань. Левый берег — это старая Казань, а правый — это новая, застраиваемая Казань, город XXI века. И эта мечеть будет возводиться в честь 1100-летия принятия ислама, поэтому вполне логично, что она будет стоять на новой развивающейся части города», — отметил собеседник агентства.

Саттаров подчеркнул, что мечеть должна органично вплетаться в то место, где планируется ее строительство, и не стоит «гнаться» за самыми высокими минаретами и большой вместимостью.

«Не обязательно, что она должна быть самой большой в России — в этом нет необходимости. Какая должна быть по градостроительной ситуации, ландшафту, топонимике, географии, по отношению к прилегающей застройке — это все выявится в процессе проектирования. Не надо заявлять ее как самую-самую. И по высоте минаретов не надо ее изначально задавать выше московской мечети! Каким получится этот минарет, таким получится. Главное, чтобы мечеть была органична той среде, в которой будет находиться», — считает специалист.

Что касается возможных проблем с пробками на дорогах и подъездными путями, то, по мнению архитектора, важно не только «воткнуть» мечеть, но и создать всю необходимую инфраструктуру вокруг нее, чтобы не создавать неудобства для горожан. «Аспект градостроительный должен быть решен в комплексе: насколько я знаю, предполагается подземная парковка под мечетью с достаточным количеством мест для тех, кто будет приезжать молиться», — сказал собеседник агентства.

Как мечеть будет соседствовать с «Чашей», пока сложно предположить, так как нет эскизных проектов, однако, полагает специалист, градостроительной доминантой станет, бесспорно, Соборная мечеть, и прилегающие объекты будут соподчинены ей.

«„Чаша“ сейчас кажется одинокой, самой главной, самой доминантной. Когда рядом появится мечеть, она должна уйти на второй план, и ничего страшного в этом нет. Главное, что все это не должно противоречить друг другу», — подчеркнул заслуженный архитектор Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Татарстана предварительно определили место строительства Соборной мечети Казани. Закладка ее первого камня включена в утвержденный план 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.