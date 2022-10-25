Создание велодорожек вдоль Кремлевской набережной оценили в 318 млн рублей

Тендер на проведение капитального ремонта тротуара и велодорожки вдоль Кремлевской транспортной дамбы объявила Дирекция финансирования программ дорожных работ.

Стоимость работ оценена в 317,6 млн рублей.

Протяженность маршрута от ул.Сибгата Хакима до ул.Пролетарская около 2 км. Работы должны быть завершены до конца июля 2023 года.

Фото: предоставлено Институтом развития городов

Ранее сообщалось, что по обе стороны от Кремлевской дамбы будут обустроены велопешеходные дорожки общей протяженностью почти два километра. Ширина каждой составит 3 метра, а через каждые 150 метров архитекторы предусмотрели площадки для отдыха с поворотными скамейками-креслами для обзора панорамы Казанского Кремля и акватории Казанки.

Поручение о благоустройстве территории дал во время одного из выездных совещаний Президент Татарстана Рустам Минниханов.