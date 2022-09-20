Вдоль Кремлевской дамбы появятся 2 километра велопешеходной трассы, деревья, скамьи и WC
К будущей весне по обе стороны от Кремлевской дамбы будут обустроены велопешеходные дорожки общей протяженностью почти два километра. Ширина каждой составит 3 метра, а через каждый 150 метров архитекторы предусмотрели площадки для отдыха с поворотными скамейками-креслами для обзора панорамы Казанского Кремля и акватории Казанки.
«Мы продолжаем работу по благоустройству наших общественных пространств. Исторически сложилась центральная часть Казани, где уже благоустроены Кремлевская набережная и другие объекты — например, на противоположной стороне мы к ЧМ по футболу делали улицу Декабристов. Теперь руки дошли до второму, назовем так, рождения благоустройства вокруг „Чаши“. Наши планы мы сверили с Президентом Татарстана Рустамом Нургалеевичем Миннихановым, который дал добро на эти работы. Поскольку пешеходная связь вдоль дамбы всё больше и больше активизировалась в последние годы, мы нашли возможность ее благоустроить. Здесь будет двухкилометровая пешеходная зона и велодорожка. Также мы высадим вдоль дамбы, уже на берегу, 84 новых крупномерных дерева и порядка 42 тыс. кв. метров газона с поливом, со скамейками, с освещением. Я думаю, что к новому году мы завершим общестроительные работы, а всё причешем и откроем красивый новый вид и возможность прогуливаться уже к началу летнего сезона», — сообщил представителям СМИ мэр Казани Ильсур Метшин.
Урны для раздельного сбора мусора, современная система организации ливневых стоков, освещение, видеонаблюдение и даже модульный туалет с комнатой матери и ребенка и отдельным помещением для маломобильных групп населения — всё это ближайшее будущее территории, которая долгое время были лишь видимой частью сложного и стратегического инженерного сооружения — Кремлевской дамбы.
«Задача конструкторов — правильно рассчитать нагрузки на дамбу, которые появляются дополнительно. Нам удалось сформировать подход, который экологичен по отношению к реке и который учитывает технические требования существующей дамбы. Нас на этой территории ожидает связка велопешеходных маршрутов, которые существуют — например, по улице Сибгата Хакима, по улице Декабристов. Наша задача — связать их под дамбой, чтобы люди могли выехать на улицу Пролетарскую. Изначально в рамках Стратегии развития реки Казанки было задумано реализовать велопешеходный маршрут от Голубых озер и до Волги. Таким образом, мы поэтапно ежегодно двигаемся к реализации этого маршрута», — подчеркнула куратор программы развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.
Глобальный велопешеходный маршрут от Голубых озер до Волги будет иметь протяженность 40 километров. На участке же Кремлевской дамбы самыми сложными, пожалуй, для архитекторов будут задачи организации общественного туалета и прямого выезда и выхода с веломаршрута и пешеходных дорожек на сторону Кремля (сейчас для этого приходится подниматься на автомобильную часть дамбы и следовать вдоль нее по небольшому участку для пешеходов в сторону Кремлевской набережной). Для туалета из-за трудностей с проведением канализационных сетей к дамбе, скорее всего, придется использовать герметичную, периодически откачиваемую ассенизатором емкость. А для строительства дополнительного съезда к Кремлю сначала надо получить положительное заключение инженерно-технической экспертизы.
«Связь с Кремлевской набережной в рамках стратегии планируется — в той части, где набережная благоустроена сейчас от Кремля до дамбы, а также с участком набережной со стороны ГИМС МЧС, то есть на территорию реализованного уже объекта набережной. Но здесь мы работаем с техническим вопросом в части прочности дамбы — способна ли она выдержать дополнительную консоль, то есть дополнительную нагрузку», — отметила Зиннатуллина.
Этот технический момент, объяснил представитель компании Miriada group архитектор Виталий Волков, будет решаться, скорее всего, уже на следующем этапе развития территории. А до конца этого года строителям и архитекторам еще предстоит облагородить полуостров Рыбацкий, примыкающий к дамбе.
«Остров облюбовали рыбаки, с одной стороны, это тихий уединенный досуг, а с другой — обстановка там до недавнего времени была несколько маргинальная. Наша концепция благоустройства этой территории подразумевает также тихий медитативный отдых, где по-прежнему, надеемся, будет много рыбаков, но можно будет прогуляться жителям и гостям города», — рассказал Волков.
На полуострове не предполагается твердого покрытия дорожек — здесь будет использоваться утрамбованный грунт и щебень. Однако появятся 17 фонарей, урны, скамьи и видеонаблюдение. Благоустраивать рыбацкое место архитекторы планируют на отметке 54 сантиметра — говорят, этот уровень не затапливался при половодье в последнее десятилетие, так что труд урбанистов не уйдет под воду. Впрочем, Ильсур Метшин выразил некоторый скепсис относительно использования такого ориентира: «Десять лет для города с тысячелетней историей — это несерьезно».
Стоимость благоустройства Кремлевской дамбы с организацией пешеходных и велодорожек ни один из спикеров назвать не смог — окончательная смета пока не сформирована.