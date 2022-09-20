Вдоль Кремлевской дамбы появятся 2 километра велопешеходной трассы, деревья, скамьи и WC

К будущей весне по обе стороны от Кремлевской дамбы будут обустроены велопешеходные дорожки общей протяженностью почти два километра. Ширина каждой составит 3 метра, а через каждый 150 метров архитекторы предусмотрели площадки для отдыха с поворотными скамейками-креслами для обзора панорамы Казанского Кремля и акватории Казанки.

Фото: предоставлено Институтом развития города

«Мы продолжаем работу по благоустройству наших общественных пространств. Исторически сложилась центральная часть Казани, где уже благоустроены Кремлевская набережная и другие объекты — например, на противоположной стороне мы к ЧМ по футболу делали улицу Декабристов. Теперь руки дошли до второму, назовем так, рождения благоустройства вокруг „Чаши“. Наши планы мы сверили с Президентом Татарстана Рустамом Нургалеевичем Миннихановым, который дал добро на эти работы. Поскольку пешеходная связь вдоль дамбы всё больше и больше активизировалась в последние годы, мы нашли возможность ее благоустроить. Здесь будет двухкилометровая пешеходная зона и велодорожка. Также мы высадим вдоль дамбы, уже на берегу, 84 новых крупномерных дерева и порядка 42 тыс. кв. метров газона с поливом, со скамейками, с освещением. Я думаю, что к новому году мы завершим общестроительные работы, а всё причешем и откроем красивый новый вид и возможность прогуливаться уже к началу летнего сезона», — сообщил представителям СМИ мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Урны для раздельного сбора мусора, современная система организации ливневых стоков, освещение, видеонаблюдение и даже модульный туалет с комнатой матери и ребенка и отдельным помещением для маломобильных групп населения — всё это ближайшее будущее территории, которая долгое время были лишь видимой частью сложного и стратегического инженерного сооружения — Кремлевской дамбы.

«Задача конструкторов — правильно рассчитать нагрузки на дамбу, которые появляются дополнительно. Нам удалось сформировать подход, который экологичен по отношению к реке и который учитывает технические требования существующей дамбы. Нас на этой территории ожидает связка велопешеходных маршрутов, которые существуют — например, по улице Сибгата Хакима, по улице Декабристов. Наша задача — связать их под дамбой, чтобы люди могли выехать на улицу Пролетарскую. Изначально в рамках Стратегии развития реки Казанки было задумано реализовать велопешеходный маршрут от Голубых озер и до Волги. Таким образом, мы поэтапно ежегодно двигаемся к реализации этого маршрута», — подчеркнула куратор программы развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глобальный велопешеходный маршрут от Голубых озер до Волги будет иметь протяженность 40 километров. На участке же Кремлевской дамбы самыми сложными, пожалуй, для архитекторов будут задачи организации общественного туалета и прямого выезда и выхода с веломаршрута и пешеходных дорожек на сторону Кремля (сейчас для этого приходится подниматься на автомобильную часть дамбы и следовать вдоль нее по небольшому участку для пешеходов в сторону Кремлевской набережной). Для туалета из-за трудностей с проведением канализационных сетей к дамбе, скорее всего, придется использовать герметичную, периодически откачиваемую ассенизатором емкость. А для строительства дополнительного съезда к Кремлю сначала надо получить положительное заключение инженерно-технической экспертизы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Связь с Кремлевской набережной в рамках стратегии планируется — в той части, где набережная благоустроена сейчас от Кремля до дамбы, а также с участком набережной со стороны ГИМС МЧС, то есть на территорию реализованного уже объекта набережной. Но здесь мы работаем с техническим вопросом в части прочности дамбы — способна ли она выдержать дополнительную консоль, то есть дополнительную нагрузку», — отметила Зиннатуллина.

Этот технический момент, объяснил представитель компании Miriada group архитектор Виталий Волков, будет решаться, скорее всего, уже на следующем этапе развития территории. А до конца этого года строителям и архитекторам еще предстоит облагородить полуостров Рыбацкий, примыкающий к дамбе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Остров облюбовали рыбаки, с одной стороны, это тихий уединенный досуг, а с другой — обстановка там до недавнего времени была несколько маргинальная. Наша концепция благоустройства этой территории подразумевает также тихий медитативный отдых, где по-прежнему, надеемся, будет много рыбаков, но можно будет прогуляться жителям и гостям города», — рассказал Волков.

На полуострове не предполагается твердого покрытия дорожек — здесь будет использоваться утрамбованный грунт и щебень. Однако появятся 17 фонарей, урны, скамьи и видеонаблюдение. Благоустраивать рыбацкое место архитекторы планируют на отметке 54 сантиметра — говорят, этот уровень не затапливался при половодье в последнее десятилетие, так что труд урбанистов не уйдет под воду. Впрочем, Ильсур Метшин выразил некоторый скепсис относительно использования такого ориентира: «Десять лет для города с тысячелетней историей — это несерьезно».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стоимость благоустройства Кремлевской дамбы с организацией пешеходных и велодорожек ни один из спикеров назвать не смог — окончательная смета пока не сформирована.