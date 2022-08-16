Вдоль Кремлевской дамбы в Казани будет организован прямой выход от Чаши до Кремля

фото: пресс-служба Президента РТ

Территорию у центра семьи «Казан» ожидает благоустройство. Сделать ее более комфортной для горожан и гостей столицы на выездном совещании поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вместе с руководителем республики территорию осмотрели мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин и др.

Рабочие обновят газон, установят скамейки и возведут сцену, где будут проводиться городские праздники. Также планируется приподнять и выровнять берега от Кремлевской дамбы (бывшей Ленинской) до «Чаши». Благодаря этому у горожан и туристов появится возможность напрямую пройти вдоль дамбы к Казанскому Кремлю по благоустроенному маршруту.

По поручению Рустама Минниханова специалисты сделают дорожное покрытие вдоль воды, что облегчит передвижение и пешеходам, и велосипедистам.

Также по поручению Президента Татарстана на территории парка Победы появится новое детское общественное пространство. Оно будет в два раза больше «Кырлая» — его территория составит 13 гектаров.