Союзным силам ДНР, ЛНР и России удалось освободить населенный пункт Майорск, ранее контролируемый украинскими боевиками. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Накануне совместными усилиями были также освобождены Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР. Сегодня утром была отражена атака украинских боевиков на Херсонскую область со стороны Черного моря.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. За это время союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики. Также под контроль ВС РФ перешла Херсонская область и приазовская часть Запорожской.