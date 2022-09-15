Союзные силы отразили атаку ВСУ на Херсон со стороны Черного моря

Этим утром союзные силы отразили атаку ВСУ на Херсонскую область со стороны Черного моря. Об этом в эфире «Соловьев-Live» объявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», — отметил представитель администрации.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики. Также под контроль ВС РФ перешла Херсонская область и приазовская часть Запорожской.