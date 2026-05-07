Союз отцов представил снятый в рамках проекта «Песни наших отцов» клип «Солдатлар»

Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов» в рамках проведения ежегодной акции «Песни наших отцов», приуроченной к празднованию Дня Победы, представила новый видеоклип «Солдатлар», записанный на днях в Казани.

Авторами написанной в 1955 году песни «Солдатлар» являются композитор Фатхрахман (Фоат) Ахмадиев и поэт Роберт Ахметзянов, частичный перевод текста выполнила Дилара Вафина. Песня звучит на русском и татарском языках – по замыслу организаторов акции, это символизирует единство народов и поколений, а также бережное отношение к общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Съемки клипа состоялись 4 мая в казанском парке Победы. В них, в частности, приняли участие Алексей Комлев – участник Великой Отечественной войны, ветеран, которому в 2026 году исполнилось сто лет, живой свидетель Победы и Расим Баксиков – Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции, командир танка «Алеша». Инициаторы акции называют их «символами героизма и преемственности подвига».

В клипе также снялись представители общественных и ветеранских организаций Татарстана: Фонда имени Анжелы Вавиловой, Союза ветеранов РТ, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, Союза пенсионеров России, Союза отцов РТ, движения «Добрая Казань», отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций по РТ, Морского собрания РТ, «Юнармии», РОО инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов. Также к мероприятию присоединились артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

Проект реализован при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства культуры РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Республиканского агентства «Татмедиа» и ГТРК «Татарстан». Съемку и постановку клипа обеспечила творческая группа под руководством оператора‑постановщика

Ильдара Галягутдинова, уточнили в организации.

Клип был представлен на медиаплощадках Татарстана, в эфире ГТРК «Татарстан». Он доступен на интернет-ресурсах Союза отцов – в мессенджерах МАКС и Телеграм, а также в социальной сети «ВКонтакте». О проекте на своих страницах в соцсетях рассказал и Раис РТ Рустам Минниханов.

Видео: Союз отцов.