В Казани проходят съемки клипа в рамках всероссийской акции «Песни наших отцов»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском парке Победы сегодня состоялись съемки видеоклипа в рамках всероссийской акции «Песни наших отцов». Для записи была выбрана песня «Солдатлар» (музыка Фатхрахмана Ахмадиева, слова Роберта Ахметжанова, 1955 год), которую исполнили на русском и татарском языках. В съемках приняли участие представители Союза отцов Татарстана, республиканских ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры Победы.

Акция стартовала 18 апреля и продлится до 10 мая. В этом году Татарстан поставил перед собой амбициозную цель – стать федеральным лицом проекта, и съемка хорового исполнения на русском и татарском языках стала центральным событием региональной программы.

«Акция придает особое чувство единения. Когда я не участвовал, а просто смотрел подобные ролики – честно говоря, такой душевный подъем чувствовал. С разных концов страны поют старые песни люди абсолютно разных направлений деятельности. Это очень объединяет. Я считаю, что максимальное количество [представителей] и старшего, и молодого поколения должны поучаствовать, чтобы запечатлеть 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Я горд и рад принять участие в этой акции», – заметил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой РФ Расим Баксиков.

На площадке собрались представители сразу нескольких поколений и члены разных общественных организаций: Союза отцов Республики Татарстан, Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, Союза ветеранов Республики Татарстан, регионального отделения Союза пенсионеров России, а также кадеты, юнармейцы и волонтеры Победы. Объединил их общий настрой – через песню, написанную в 1955 году, напомнить о значении Дня Победы для всей страны.

Заместитель председателя Союза отцов РТ Амир Мамин заявил, что День Победы для отцовского сообщества важен вдвойне: «Именно благодаря этому празднику формируется парадигма взгляда нынешней молодежи на страну, на ее развитие, на патриотизм. Вне зависимости от нации, вероисповедания, места проживания – мы причастны к этому дню». По его мнению, участие в подобных съемках подчеркивает толерантность многонациональной республики.

Съемки прошли под открытым небом. Несмотря на заметное волнение отдельных участников, организаторы остались довольны первыми дублями.

Председатель Союза отцов Республики Татарстан Адель Загретдинов раскрыл детали проекта. Он рассказал, что всероссийская акция «Песни наших отцов» проходит уже пятый год.

«Мы собрались не для себя, а для своих детей, чтобы показать, насколько мы едины и как наши предки защищали Родину. Самое главное – показать ребятам, как семьи встречали и провожали героев. Клип будет опубликован на всех доступных ресурсах: в Телеграм-каналах, группах „ВКонтакте“, на сайте организации. Надеюсь, ролик увидят даже в Москве, в Государственной Думе», – добавил он.

Акция «Песни наших отцов» продолжается. Чтобы присоединиться к семейному патриотическому конкурсу, татарстанцам необходимо записать видео с исполнением песни военных лет, выложить его на странице Союзов отцов России в соцсети «ВКонтакте» и добавить хештеги: #СоюзОтцов #ПесниНашихОтцов25 #песни16. Итоги подведут после 10 мая, а смонтированный в парке Победы клип может стать одним из знаковых моментов празднования 9 Мая в республике.