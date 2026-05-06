В Парке Победы прошли съемки клипа на песню «Солдатлар»

В Парке Победы в рамках Всероссийской акции «Песни наших отцов» прошли съемки клипа на песню «Солдатлар». Об этом в своем канале в MAX сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Участие в съемках принял наш уважаемый ветеран, участник Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Комлев», – отметил руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что подвиг солдат навсегда останется в памяти народа, а задача нынешних поколений – постоянно сохранять и передавать эту память, не допуская ее утраты.

В съемках приняли участие представители Союза отцов Татарстана, республиканских ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы и волонтеры Победы. Созданием видеоклипа занимается ГТРК «Татарстан».

Акция «Песни наших отцов» стартовала 18 апреля и продлится до 10 мая. В этом году Татарстан поставил перед собой амбициозную цель – стать федеральным лицом проекта, и съемка хорового исполнения на русском и татарском языках стала центральным событием региональной программы.

