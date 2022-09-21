«Союз десантников» по Татарстану: «Пора общими усилиями задавить фашистскую гадину»

Соучредитель и председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по Республике Татарстан Юрий Суворов в беседе с «Татар-информом» поделился, что полностью поддерживает решение Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я поддерживаю это решение целиком и полностью, также меня поддерживают мои соратники, друзья, десантники в Казани и по Татарстану в целом. Во-первых, оно необходимо для республик, которые сейчас готовят референдумы. А самое главное, пора общими усилиями прекратить войну, задавить фашистскую гадину, чтобы на несчастной украинской земле наступил долгожданный мир», — отметил собеседник агентства.

Отметим, по разъясненной информации от Министерства обороны РФ, мобилизация коснется только 1% от списочного состава военнообязанных. При этом даже такая минимальная мобилизация в разы усилит численный состав союзных войск. Мобилизуются только опытные отслужившие мужчины определенных военно-учетных специальностей — те, которые наиболее востребованы сегодня на фронте. С каждым мобилизованным будет заключен контракт, ему будут полагаться все выплаты, положенные действующим военнослужащим-контрактникам.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.