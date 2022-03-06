«Союз десантников» Казани: Лечить «болезнь» на Украине нужно было раньше

Учредитель местного отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Казани, президент Спортивной федерации по армейскому рукопашному бою РТ Евгений Драгунов поделился своим видением ситуации на Украине. Он сравнил ее с запущенной болезнью, лечением которой нужно было заняться раньше.

«Если у человека появились какие-то симптомы, допустим, температура, кашель, озноб, он первым делом должен обратиться к врачу, — поделился своими ассоциациями Евгений Драгунов. — Иначе эта болезнь будет прогрессировать и, не дай бог, дойдет до летального исхода. Потому что в наше время, в век хорошей медицины, умирают даже от воспаления легких, и это не секрет. И та же ситуация на Украине. Вовремя не обратились, не спохватились, сейчас эта болезнь распространилась, и ее уже сложнее вылечить. Эта зараза уже везде там корни пустила».

По мнению собеседника агентства, Россию никто и никогда не сможет победить. «В 1941 году на нас напала фашистская Германия. И все — от мала до велика — встали на защиту, никто никуда не убегал. Как можно эту страну победить? Слова „беженец“ и „гражданин Российской Федерации“ — несовместимые два слова. Мы никогда никуда не убежим, будем стоять до последнего», — эмоционально высказался эксперт.

Евгений Драгунов убежден, что Россию бояться не нужно, а нужно уважать. «Российская Федерация — страна неагрессивная, ни на кого сама не нападает. Но если к нам пришел с мечом, то обязательно от меча и погибнешь», — заявил он.

Жителям Татарстана представитель «Союза десантников» Казани посоветовал не впадать в панику и не создавать ажиотаж в магазинах. «Для чего опять закупать спички, соль, сахар? Не надо бояться, у нас самая сильная в мире страна. Выйдите на улицу, посмотрите на небо. Я тут не вижу вражеских самолетов, не вижу ракет. И никогда не увижу», — заключил Евгений Драгунов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.