Сохранить лидерские позиции, несмотря на обновление: РКБ Татарстана о планах на 2026 год

Профилактика наследственных заболеваний и операции, которые возвращают в строй. Новаторские разработки с учеными и грядущая модернизация. Успехи, достигнутые в 2025-м, и дальнейшие перспективы обсуждали сегодня на итоговом больничном совете Республиканской клинической больницы Татарстана.





Перед началом заседания провели экскурсию по выставке, где представили самые значимые достижения клиники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уникальные операции – военным и гражданским

Сегодня состоялся итоговый больничный совет Республиканской клинической больницы Татарстана, на котором подвели итоги 2025-го и обозначили задачи на 2026 год. Перед началом заседания для министра здравоохранения Альмира Абашева провели экскурсию по выставке, где представили самые значимые достижения клиники.

В прошлом году медики Республиканской клинической больницы прооперировали 37 455 человек. Среди самых сложных случаев – извлечение осколка из работающего сердца и замена локтевого сустава участнику СВО. Еще одним значимым достижением стало создание совместно с учеными КФУ внутрикостного штифта, не имеющего аналогов в России. Разработку успешно имплантировали в ногу военнослужащего.

Кроме того, в прошедшем году хирурги клиники восстановили орбиту глаза с использованием хряща из ребра и провели эндоскопическую гастропластику, тем самым помогли сбросить вес женщине с ожирением.

«Совместно с Институтом физики КФУ мы разработали тромбоэкстрактор. Аппарат используется при лечении ишемического инсульта. К тромбу, застрявшему в просвете сосуда, под рентгеном мы проводим специальный катетер и высасываем этот тромб из сосуда головного мозга», – рассказала «Татар-информу» врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению РКБ Диана Досманова.

Диана Досманова: «Совместно с Институтом физики КФУ мы разработали тромбоэкстрактор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году команда клиники впервые в ПФО внедрила методику локального растворения тромба с ультразвуковым воздействием. Это позволяет спасти человека с тромбоэмболией легочной артерии от смерти, что грозит практически каждому третьему. Подробнее об уникальной практике и первом пациенте «Татар-информ» рассказывал ранее.

В минувшем году в клинике провели 75 трансплантаций печени, 114 пересадок почек и пять трансплантаций стволовых клеток. При участии специалистов РКБ Татарстана впервые сделаны трансплантации печени и почек в БСМП Набережных Челнов и Городской клинической больнице №7 Казани.

В прошлом году здесь родились 7800 детей

Согласно приказу Кабинета Министров РТ, Перинатальный центр РКБ в 2025 году взял на себя еще одну ответственную миссию – он начал курировать беременных по всей республике. В прошлом году здесь появились на свет 7800 детей.

Диагносты разработали и внедрили программу автоматического анализа ЭКГ новорожденных, вместе с учеными КФУ освоили УЗИ кишечника с контрастом.

«В январе этого года был внедрен единый цифровой регистр наследственных патологий. Он пополняется данными об обследованных семьях, в которых есть наследственная генетическая патология. Информация о диагнозах позволяет профилактировать дальнейшие генетические риски. Мы наблюдаем как молодежь, которая еще не рожала, так и пожилых людей, которые уже стали бабушками и дедушками. Такие болезни могут проявиться в разном возрасте», – объяснила «Татар-информу» биолог лаборатории неонатального скрининга медико-генетической консультации поликлиники РКБ Полина Чигвинцева.

Раньше поднять все данные даже в пределах одной семьи было сложно, потому как они хранились в бумажном формате. Новая платформа позволяет получить постоянный доступ к медкартам. Сейчас регистр содержит 675 генетических карт семей.

«Примерно каждый двадцатый житель РТ имеет наследственное заболевание. К счастью, сегодня каждая беременная женщина приходит на генетический скрининг, что позволяет вовремя выявить риски», – отметила биолог.

Алексей Лунцов: «Большие успехи показывает налаженная специалистами РКБ система помощи пациентам с врожденными иммунодефицитами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Врожденные иммунодефициты выявляют в два-три раза чаще, чем в среднем по стране»

Большие успехи показывает налаженная специалистами РКБ система помощи пациентам с врожденными иммунодефицитами. Как правило, такие нарушения ведут к угрожающему жизни течению инфекций, а также могут приводить к аутоиммунным заболеваниям.

«В Татарстане сложился уникальный для России опыт маршрутизации этих пациентов. Результатом работы стал рост выявляемости. У нас эти состояния диагностируют в два-три раза чаще, чем в среднем по стране», – отметил заведующий Республиканским центром клинической иммунологии консультативной поликлиники РКБ Алексей Лунцов.

Очень важно обнаружить врожденную патологию еще на этапе беременности. Самые тяжелые формы иммунодефицитов требуют вмешательств в первые месяцы жизни ребенка, отметил доктор.

Опыт РКБ известен на федеральном уровне. За значительный вклад в поддержку пациентов с врожденными иммунными нарушениями медики клиники получили премию «Хрустальный подсолнух».

Альмир Абашев: «РКБ – один из основных ведущих центров медицины в Татарстане. Мы всегда ориентируемся на тот опыт, который накоплен в том числе коллективом клиники» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеемся, что дух новаторства и старания коллектива сохранятся»

Республиканская клиническая больница Татарстана – команда, которая в год принимает более 300 тысяч пациентов. Минувший год оказался рекордным за всю историю по числу пролеченных пациентов в стационаре – более 59 тысяч человек получили медицинскую помощь, что на 4,8% больше, чем в 2024-м.

В 2025 году врачи мобильных комплексов клиники обследовали 11 тысяч жителей сел республики. Почти половину из них направили в стационары. 815 раз медики выезжали к пациентам на вертолетах и машинах.

«РКБ – один из основных ведущих центров медицины в Татарстане. Мы всегда ориентируемся на тот опыт, который накоплен в том числе коллективом клиники. Сегодня РКБ делает большую работу по спасению жизней и сохранению здоровья наших жителей», – отметил Альмир Абашев.

Как отметил министр здравоохранения, клиника имеет огромный научный потенциал. Это выражается в ряде передовых проектов.

«РКБ показывает большую динамику и прогресс. Надеемся, что дух новаторства и старания коллектива сохранятся и мы увидим новые победы», – напутствовал Абашев.

Марат Гатауллин: «РКБ, как флагман республиканского здравоохранения, идет на лидерских позициях. Наша задача на сегодня – сохранить эти позиции и развивать их дальше» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проблема модернизации на сегодня назрела, мы в ней нуждаемся»

В конце года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов анонсировал модернизацию РКБ. По словам Альмира Абашева, сегодня концепция обновления активно обсуждается. Среди необходимых задач: обновление устаревшего парка диагностического оборудования, ремонт зданий и коммуникаций. Модернизация продлится предположительно полтора-два года.

«РКБ, как флагман республиканского здравоохранения, идет на лидерских позициях. Наша задача на сегодня – сохранить эти позиции и развивать их дальше. Проблема модернизации на сегодня назрела, мы в ней нуждаемся. Несмотря на проводимые мероприятия, мы должны сохранить темп работы», – подчеркнул главный врач клиники Марат Гатауллин.