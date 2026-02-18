В прошлом году в Перинатальном центре РКБ Татарстана родились 7800 детей

В 2025 году в Перинатальном центре Республиканской клинической больницы появились на свет 7800 детей. Такие данные озвучили сегодня на итоговом больничном совете клиники.

Согласно приказу Кабинета Министров РТ, Перинатальный центр РКБ в 2025 году начал курировать беременных по всей республике.

Во время итогового совета было отмечено, что 1675 женщин врачи консультативно-диагностического отделения досрочно госпитализировали в Перинатальный центр.

95% детей с массой тела менее одного килограмма родились в стационарах третьего уровня.