За 2025 год в РКБ Татарстана прооперировали более 37 тысяч пациентов

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В 2025 году медики Республиканской клинической больницы прооперировали 37 455 человек. Такие данные были озвучены сегодня на итоговом больничном совете.

Среди самых сложных случаев – извлечение осколка из работающего сердца и замена локтевого сустава участнику СВО. Еще одним значимым достижением стало создание совместно с учеными КФУ внутрикостного штифта, не имеющего аналогов в России. Разработку успешно имплантировали в ногу военнослужащего.

Кроме того, в прошедшем году хирурги клиники восстановили орбиту глаза с использованием хряща из ребра, выполнили лапароскопическую цистэктомию с пластикой мочевого пузыря и провели эндоскопическую гастропластику.