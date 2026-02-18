За 2025 год в РКБ Татарстана прооперировали более 37 тысяч пациентов
В 2025 году медики Республиканской клинической больницы прооперировали 37 455 человек. Такие данные были озвучены сегодня на итоговом больничном совете.
Среди самых сложных случаев – извлечение осколка из работающего сердца и замена локтевого сустава участнику СВО. Еще одним значимым достижением стало создание совместно с учеными КФУ внутрикостного штифта, не имеющего аналогов в России. Разработку успешно имплантировали в ногу военнослужащего.
Кроме того, в прошедшем году хирурги клиники восстановили орбиту глаза с использованием хряща из ребра, выполнили лапароскопическую цистэктомию с пластикой мочевого пузыря и провели эндоскопическую гастропластику.