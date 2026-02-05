Шохин: Центробанк не пойдет на резкое снижение ключевой ставки

Александр Шохин в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Банк России не пойдет на резкое снижение ключевой ставки, а будет до апреля понижать ее на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Такой прогноз дал в ходе общения с журналистами президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС.

«На недавней встрече Президента [Владимира Путина] с членами Правительства звучала опять цифра 12-13%. Если исходить из оптимального, с 16% спуститься до 13%. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно», – подчеркнул глава РСПП.

По оценке Шохина, никто не ждет резкого снижения ставки, потому что еще не понятно до конца влияние повышения налогов. К тому же на процессе может сказаться и геополитический фактор. «Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться», – уверен он.

Бывший министр экономического развития РФ добавил, что при принятии решения о ключевой ставке имеют значение несколько факторов. Это не только увеличение НДС, но и, например, рост тарифов и утильсбора, а также курс национальной валюты.

«Ясно, что крепкий и крепчающий курс способствует снижению инфляции, с одной стороны. Но не факт, что он будет также способствовать снижению ключевой ставки», – пояснил он.

В итоге, по словам Шохина, и Правительство, и Центральный банк при принятии решений используют методы, «которые, скорее, не наукой являются, а искусством, и чутьем каким-то политическим в том числе».