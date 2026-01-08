Экономисты: к концу года ключевая ставка в РФ может быть снижена до 10-11%

Эксперты «Татар-информа» считают, что Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики. По их мнению, к концу года ключевая ставка может быть снижена до 10-11%.

«С весны ждем возврата ЦБ к более широким шагам снижения ставки на фоне заметного торможения экономики. Можем выйти на уровень ключевой ставки 14% к середине года и 10% на конец 2026 года», – считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Полагаю, что мы вполне можем увидеть к концу 2026 года ключевую ставку на уровне 11-12,5%», – прогнозирует доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

«К концу 2026 года можно ожидать снижения до 11-13%», – считает доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

В 2025 году ключевая ставка в России снизилась с рекордно высокого 21% до 16% к середине декабря.

