Шохин призвал начинать подогревать российскую экономику

Экономику России уже надо начинать подогревать. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости.

По оценке главы РСПП, в 2025 году удалось избежать негативного сценария, при котором охлаждение экономики могло бы стать чрезмерным и началась бы волна банкротств и цепочка неплатежей. Впрочем, эти явления всё же имели место в угольной отрасли, металлургии и строительстве, признал он.

Шохин добавил, что бизнес понимает – «2026 год будет тоже непростым», однако рассчитывает на постепенное снижение ключевой ставки примерно до 13% к концу года.

При этом президент РСПП убежден, что «накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста».

«Не специальными какими-то мерами – субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно», – уточнил он.

По мнению Шохина, сейчас в России необходимо приступать к сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции.

«Надо уже сейчас начинать подогревать экономику», – подытожил бывший министр экономического развития РФ.