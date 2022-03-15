Совфед: Россия может остаться в конвенциях Совета Европы, отвечающих ее интересам

При выходе из Совета Европы Россия сможет остаться в конвенциях организации, которые отвечают интересам страны и российского народа, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Если и когда Россия выйдет из Совета Европы, мы, судя по тем дискуссиям, которые я слышу, будем прилагать усилия к тому, чтобы остаться в тех конвенциях СЕ, участие в которых отвечает нашим национальным интересам», – заявил сенатор в эфире телеканала «Вместе РФ».

Он отметил, что Россия не разрывает связь с организацией на 100 процентов, а лишь приостанавливает свое членство в тех структурах, которые политизированы и используются НАТО для оказывания давления.

Косачев напомнил, что Россия участвует почти в 70 конвенциях СЕ, но в шести из них предназначены только для членов организации. В то же время реализуется достаточно большое количество рабочих программ, отвечающих российским интересам. Например, противодействие фальсификации лекарств и борьба трансграничной преступностью.

«Программы, которые лишены политической составляющей и которые позволят в едином правовом пространстве идти вперед в реализации конкретных программ сотрудничества», – считает вице-спикер Совфеда.

Ранее Косачев заялял о том, что в конце текущего финансового года Россия официально прекратит свое членство в Совете Европы.

Конституционный суд России уже официально вышел из состава Конференции европейских конституционных судов (КЕКС) 5 марта.