В Кремле подписали договоры о присоединении к России четырех новых субъектов

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы подписали Президент России Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Договоры между Российской Федерацией и каждым освобожденным регионом подписали отдельно. Сразу после этого в Георгиевском зале Кремля, где проходила церемония, зазвучал гимн России и раздались аплодисменты.

Ранее Путин заявил, чтот жители Донбасса, Запорожья и Херсона навсегда становятся гражданами России.

Напомним, решение о присоединении к РФ освобожденных территорий было принято по итогам референдумов – большинство жителей поддержали этот шаг.