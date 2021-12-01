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Экономика
1 декабря 2021  16:51

Совфед одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда в РФ

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Совет Федерации поддержал законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей с 1 января 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально в документе указывалось, что МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, но Президент РФ Владимир Путин позднее предложил увеличить эту сумму до 13 890 рублей.

Госдума поддержала предложенную главой государства поправку во втором чтении. В этом году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рубля.

Финансовое обеспечение поправки от Президента РФ было предусмотрено в принятом федеральном бюджете на 2022 — 2024 годы.

#госдума рф #Владимир Путин #увеличение мрот #совфед
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