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Экономика
24 ноября 2021  16:16

Госдума одобрила увеличение минимального размера оплаты труда в России до 13 890 рублей

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На пленарном заседании Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости. 

Изначально закон, поддержанный Правительством РФ в первом чтении 26 октября, предполагал установку МРОТ величиной 13 617 рублей в месяц.

Позже Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить сумму до 13 890 рублей в месяц. 

В текущем году МРОТ в России составляет 12 792 рубля. С 2020-го сумма высчитывается на основе медианной заработной платы (специальное значение, относительно которого у одной половины населения зарплата выше, а у другой — ниже) по стране за предыдущий год. 

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Госдума во втором чтении поддержала поправки об увеличении прожиточного минимума. 

#госдума рф #Россия #Владимир Путин #МРОТ #повышение мрот
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