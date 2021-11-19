Путин внес в Госдуму поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума на 2022 год

Президент РФ Владимир Путин внес с Государственную Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«Президент обратился к депутатам и, естественно, Правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете, — рассказал Макаров. — Сегодня во исполнение своего решения Президент внес соответствующие поправки в Государственную Думу».

На заседании члены комитета поддержали все изменения.

Ранее глава государства предложил поднять планку прожиточного минимума на следующий год, увеличив его опережающими темпами по сравнению с инфляцией. Таким образом прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей в месяц (рост на 1 тыс. рублей). В абсолютных цифрах МРОТ составит 13 890 рублей в месяц (рост примерно на 1 100 тыс. рублей)