Совфед одобрил повышение минимального уровня зарплаты в 2023 году

Совет Федерации одобрил закон, который предполагает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году – он установлен на уровне 16 тыс. 242 рубля. Таким образом, МРОТ вырастет на 6,3% по отношению к предыдущему году.

Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, передает РИА Новости со ссылкой на сопроводительные материалы.

Напомним, ранее в Минтруде РФ пообещали, что с 1 января МРОТ и прожиточный минимум в России вырастут выше инфляции. Президент России Владимир Путин констатировал, что темпы роста зарплат в России отстают от роста уровня цен, отмечая, что ситуация изменится в лучшую сторону по мере снижения инфляции.