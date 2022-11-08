Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России вырастут выше инфляции, пообещал глава Минтруда РФ Антон Котяков. При этом он обратил внимание, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно будет увеличить минимумом на 30%.

На ближайшие три года в федеральном бюджете темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет величины в 10%, сообщил Котяков.

«В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции», – сказал он на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Ранее, напомним, Президент России Владимир Путин констатировал, что темпы роста зарплат в России отстают от роста уровня цен. Он пообещал, что по мере снижения инфляции эта ситуация будет меняться в лучшую сторону.