Путин признал, что темпы роста зарплат в России отстают от повышения цен

По прогнозам, в первом квартале следующего года инфляция в России приблизится к 5%, сообщил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, по мере снижения этого показателя ситуация с отношением уровня зарплат к росту цен постепенно будет меняться в лучшую сторону.

«Пока темпы роста зарплат отстают от роста уровня цен, – констатировал глава государства на совещании по вопросу поддержки семей с детьми. – Рассчитываем, что по мере снижения инфляции, а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев, картина будет меняться к лучшему».

Он призвал уделить ситуации на рынке труда особое внимание, чтобы динамика доходов и зарплат в экономике не становилась «ограничениями для расширения семьи и для принятия решения о том, заводить ребенка или нет». При этом на сегодняшний день, по словам Путина, ситуация на рынке труда стабильная, а безработица находится на минимальном уровне – 3,9 %.

Напомним, ранее Путин также призвал свести к минимуму угрозу бедности российских семей и усилить меры их поддержки.