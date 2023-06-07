Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина в одностороннем порядке вышла из договора. <…> В связи с тем что договор утратил свою актуальность, предлагается его денонсировать», – говорится в аннотации к заседанию палаты.

Соглашение между двумя странами было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Закон о денонсации был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы в конце мая, нижняя палата российского парламента приняла его 1 июня.