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Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу
Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости.
«Украина в одностороннем порядке вышла из договора. <…> В связи с тем что договор утратил свою актуальность, предлагается его денонсировать», – говорится в аннотации к заседанию палаты.
Соглашение между двумя странами было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Закон о денонсации был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы в конце мая, нижняя палата российского парламента приняла его 1 июня.
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