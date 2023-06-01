Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госдума денонсировала договор России с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о денонсации Договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Соглашение между двумя странами было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Закон о денонсации был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая.
После того, как ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только одной стране. В пояснительной записке указано, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»