Госдума денонсировала договор России с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о денонсации Договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Соглашение между двумя странами было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Закон о денонсации был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая.

После того, как ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только одной стране. В пояснительной записке указано, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.