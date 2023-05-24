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Россия и Украина могут прекратить 20-летнее сотрудничество в Азовском море
Парламент России рассмотрит возможность признать недействительным договор 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сказано в распоряжения Президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года», — следует из текста.
Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписали в Керчи 24 декабря 2003 года. Там отмечалось значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран и необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.
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