Россия и Украина могут прекратить 20-летнее сотрудничество в Азовском море

Парламент России рассмотрит возможность признать недействительным договор 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сказано в распоряжения Президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года», — следует из текста.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписали в Керчи 24 декабря 2003 года. Там отмечалось значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран и необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.