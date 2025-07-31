Экс-главу КирМоса Сергея Миронова признали виновным и отпустили из-под стражи

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Сегодня суд поставил точку в деле бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Признать виновным и назначить наказание в виде 2 лет колонии-поселения с запретом на 2,5 года занимать управленческие должности. Освободить в связи с отбытием наказания в СИЗО», – сказал судья.

От отбывания наказания Миронова освободили, так как фактически он его уже отбыл, находясь под стражей, заключили в суде.

В апреле 2024 года в отношении Миронова было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в крупном размере, двум эпизодам превышения полномочий и злоупотребления полномочиями.

Тогда на избрании меры пресечения следователь сообщил, что Миронов в период с октября 2017-го по август 2020 года дал указание фиктивно трудоустроить водителя. Вину он свою не признал. Общий ущерб по делу составил около 2 миллионов рублей.

Тогда же суд отправил мужчину в СИЗО, несмотря на серьезные заболевания.

До начала рассмотрения дела в суде из обвинения исчезли статьи о мошенничестве. Нынешнее включает в себя три эпизода в превышении полномочий с тяжкими последствиями, они связаны с незаконной оплатой внеурочного труда водителей служебной машины. По версии следствия, вместо дополнительной оплаты Миронов фиктивно устраивал родственников водителей в МУП «ДРЭУ», где они получали оплату, не выполняя никакой работы.

Еще один эпизод обвинения в злоупотреблении полномочиями из корыстной заинтересованности связан с матерью Миронова. По версии следствия, она в августе 2018-го сдала три помещения почти на 500 квадратных метров. Позже арендодатель провел там ремонт с самовольной перепланировкой и открыл магазин. Следствие уверено, что перепланировку Миронов, будучи главой района, одобрил задним числом, так как для легального одобрения требовались дополнительные документы, которые не были вовремя оформлены.

Вину по всем обвинениям Сергей Миронов отрицает. Общий ущерб по делу составляет 2,6 млн рублей. Ранее мать и жена экс-главы района выплатили из этой суммы более 1,7 млн рублей, чтобы его отпустили под домашний арест.

На прошлом заседании Верховный суд Татарстана рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы экс-главой КирМоса и его родственниками.

Как сообщила прокуратура Татарстана, расходы по приобретению недвижимого имущества семьи Миронова не соответствовали заявленным доходам. Он зарегистрировал на себя и своих близких 45 объектов недвижимости. Кроме того, продал 8 объектов недвижимости, приобретенных на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений. Тогда суд требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с Миронова 437 млн рублей.