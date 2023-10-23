Советский суд Казани отправил редактора Idel. Реалии* Алсу Курмашеву в СИЗО

В Советском суде Казани со второй попытки избрали меру пресечения для редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Суд отправил ее в СИЗО.

«Суд постановил избрать в отношении Алсу Курмашевой меру пресечения в виде нахождения под стражей на 1 месяц 17 суток», – сказал судья.

Напомним, в минувшую пятницу суд продлил Курмашевой срок задержания на 72 часа.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее мы сообщали, что Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.

Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. С 1998 года она на постоянной основе проживала в Чехии. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента