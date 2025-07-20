Советнику Президента ОАЭ показали древний город Болгар

Фото: kzn.ru

Совершающий рабочий визит в Татарстан советник Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Султан бин Халифа аль-Нахайян побывал в древнем городе Болгаре. Его сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сначала советник главы ОАЭ и мэр столицы РТ посетили Музей болгарской цивилизации, где представлена история волжских булгар, которые сыграли ключевую роль в распространении ислама в Поволжье и на севере Евразии. Затем шейх осмотрел Белую мечеть и Черную палату. Также гости побывали в мавзолеях, где захоронены представители булгарской и золотоордынской знати.

В Музее Корана советнику Президента ОАЭ показали самый большой печатный экземпляр священного Корана в мире. Султану бин Халифе рассказали об истории его создания и символическом значении для мусульманских народов России.

Фото: kzn.ru

Мэр Казани и советник лидера Объединенных Арабских Эмиратов в ходе поездки обсудили вопросы культурно-религиозного сотрудничества.

В пятницу, 18 июля, состоялась встреча Султана бин Халифы аль-Нахайяна с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, который и пригласил его посетить республику. В ходе беседы стороны отметили положительную динамику в развитии российско-эмиратских отношений, особенно в области экономики, культуры и гуманитарного сотрудничества.

На следующий день гость из Эмиратов побывал в Казанском федеральном университете и мечети «Ярдэм».