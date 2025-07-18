Раис Татарстана провел переговоры с представителем президента ОАЭ в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казанском Кремле состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с советником Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном, об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы стороны отметили положительную динамику в развитии российско-эмиратских отношений, особенно в области экономики, культуры и гуманитарного сотрудничества. Татарстан, по словам Раиса, играет активную роль в укреплении партнёрства между двумя странами.

Минниханов напомнил, что в 2023 году Казань принимала Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна в рамках саммита БРИКС, и подчеркнул, что республика ощущает постоянную поддержку эмиратской стороны в реализации совместных инициатив.

Особое внимание на встрече было уделено практическим аспектам сотрудничества — развитию инвестиционного взаимодействия, внедрению исламских финансовых механизмов, расширению связей в халяль-индустрии. Также отмечено значение обмена делегациями: в Дубае действует представительство Татарстана, а Казань и города ОАЭ связывает прямое авиасообщение.

В рамках визита в столицу республики шейх Султан планирует ознакомиться с промышленными, образовательными и культурными возможностями региона.