Советник президента ОАЭ посетил КФУ и мечеть «Ярдэм» в рамках визита в Татарстан

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян продолжает деловой визит в Татарстан. Сегодня он побывал в Казанском федеральном университете и мечети «Ярдэм», сообщает пресс-служба мэрии Казани. В поездке его сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин.

В КФУ высокопоставленный гость ознакомился с научным и образовательным потенциалом одного из ведущих вузов страны. Особое внимание в ходе визита было уделено инновационным проектам, подготовке кадров и возможностям международного партнерства. Также делегация посетила университетский музей, где шейху был представлен один из самых ценных экспонатов – первый печатный экземпляр Корана.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Следующим пунктом программы стала мечеть «Ярдэм». Делегация осмотрела не только саму мечеть, но и центр реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гостю рассказали о благотворительной деятельности учреждения, включая программы помощи людям с инвалидностью.

Визит шейха Султана бен Халифа Аль Нахайяна способствует укреплению дружественных связей между Татарстаном и ОАЭ, а также расширению сотрудничества в сфере образования, культуры и социальных инициатив.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Накануне состоялась встреча советника президента ОАЭ с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе беседы стороны отметили положительную динамику в развитии российско-эмиратских отношений, особенно в области экономики, культуры и гуманитарного сотрудничества.