VIP-гостям саммита БРИКС в Казани предложат ездить на «люксовом» Аурус

В Казани лидерам государств, которые приедут на саммит БРИКС без собственных авто, предложат для передвижения «люксовый» Аурус. Об этом сказал вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, чьи слова приводит «Российская газета».

Спикер заверил, что VIP-гостям предложат к выдаче все варианты Аурус: «Арсенал», «Сенат Лонг» (удлиненный) и «Коммендант».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, с 20 по 25 октября в Казани пройдет выставка «Сделано в Татарстане», приуроченная к саммиту БРИКС. Ее можно будет увидеть перед зданием Госсовета РТ, а также внутри парламента. Среди экспозиций: КАМАЗы, тракторы, вертолеты, беспилотники, «Аврора» и экологичный автобус, работающий на «голубом топливе». Подробнее – в материале «Татар-информ».