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Политика 11 марта 2025 22:05

Советник Трампа Уолтц: Украина готова прекратить боевые действия

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Украина готова остановить боевые действия и начать переговоры с Россией насчет мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. Его слова прозвучали после переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

«Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру», – сказал он (перевод по РИА «Новости»).

Со слов Уолтца, американский лидер Дональд Трамп продолжает выступать за разрешение конфликта дипломатическими методами. Так, недавно президент США заявил, что для Америки главное – урегулировать конфликт. И если украинская сторона не готова договариваться, то Штаты уйдут. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Также ранее политолог и журналист Юрий Светов заявил, что массовая атака БПЛА на Москву и Московскую область приурочена к началу переговоров.

#Украина #Россия #СВО #переговоры
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