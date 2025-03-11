Политолог Светов назвал причину атаки ВСУ по Москве

Массовая атака БПЛА на Москву и Московскую область приурочена к началу переговоров, заявил политолог и журналист Юрий Светов, чьи слова приводит «Радио 1».

Как объяснил эксперт, недавно Киев посещал советник по стратегическим вопросам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который консультировался с украинской властью. А действия англичан имеют одну особенность - провоцировать.

«Поэтому эта атака приурочена, я убежден, именно к началу переговоров. Это попытка доказать, что Украина еще какая, что она может сопротивляться и даже атаковать Россию», — считает Светов.

Он полагает, что для Владимира Зеленского переговоры – это способ добиться от США сильного давления на Россию, а также доказать несостоятельность американского лидера Дональда Трампа.

Он также напомнил о словах нового лидера Канады, который призывал не дать Трампу добиться успеха. По словам Светова, история с атакой в Москве напоминает момент из фильма «Семнадцать мгновений весны». В картине Адольф Гитлер рассчитывал на конфликт среди союзников, на чудо, вступал в переговоры по разным каналам, и при этом одновременно бои шли у озера Балатон в Венгрии.

«Один к одному повторяется — нацистский режим по сути своей такой», — отметил Светов.