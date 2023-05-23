Советник Пушилина: В Артемовске остались группы ВСУ, забытые при отступлении

В Артемовске остались группы украинских военных, которые были «забыты и брошены» при отступлении основных сил. Их обнаруживают российские бойцы в ходе зачистки города, рассказал на канале «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артемовске, это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, об освобождении Артемовска стало известно в субботу, 20 мая. Однако позднее Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что город не перешел под контроль России — якобы в нем еще остаются подразделения ВСУ.