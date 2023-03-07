Советник Пушилина: Под контроль российских военных перешла половина Артемовска

На данный момент российские военные контролируют почти половину Артемовска, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его данным, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами пытаются бежать из города по проселочным дорогам.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска. Не исключаю попыток <...> прорывов из самого города, наблюдается хаотичное отступление малых групп [ВСУ]», – приводит его слова ТАСС.

В оперативном окружении в городе остаются порядка десяти тысяч солдат ВСУ, добавил Гагин.

Напомним, с июля прошлого года за город ведутся ожесточенные бои, со стороны России в них принимают участие, в том числе, бойцы частной военной компании «Вагнер». Накануне ее основатель Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пытаются заблокировать «Вагнер», создавая группировки вокруг Артемовска. По его данным, такие подразделения находятся в Славянске, Северске, Часовом Яре и Константиновке.

В офисе украинского лидера уже заявляли о возможном отступлении из Артемовска, назвав его «стратегическим» шагом.